Xiaomi Mi A1 снова обновляют до Android 8.0 Oreo

Компания Xiaomi возобновила распространение прошивки с операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфона Mi A1. Напомним, стартовавшую 31 декабря 2017 года рассылку обновления приостановили из-за найденных в ПО ошибок. Исправив недочеты, китайский производитель вновь начал распространять свежую прошивку Xiaomi Mi A1. Сборка с номером OPR1.170623.026.8.1.10 получила январское обновление безопасности Android. Также апдейт несет в себе исправление внезапных перезагрузок, разрядки аккумулятора при использовании Bluetooth, а также возвращение жестов для сканера отпечатков пальцев.