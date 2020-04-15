Xiaomi Mi A2 Lite снова обновили до Android 10

В начале марта компания Xiaomi начала обновлять бюджетный смартфон Xiaomi Mi A2 Lite до операционной системы Android 10, однако вскоре апдейт пришлось отозвать из-за многочисленных ошибок. Сегодня китайский производитель снова начал распространение прошивки размером 1,15 ГБ, которое добавляет глобальный темный режим, новую систему навигации на базе жестов и прочие нововведения из Android 10.

Напомним, что вышедший в середине 2018 года Xiaomi Mi A2 Lite оснащается 5,84 дюймовым экраном с «бровью», однокристальной системой Snapdragon 625, 3-4 ГБ оперативной и 32-64 ГБ флэш-памяти, двойной основной камерой на 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп и аккумулятором на 4000 мАч.