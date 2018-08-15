Xiaomi Mi A2 теперь снимает видео Full HD при 60 к/с

Компания Xiaomi выпустила обновление для смартфона Mi A2, которое помимо прочего расширяет фотовозможности камеры. Теперь смартфон умеет снимать видео в разрешении Full HD при 60 к/с. Что любопытно, во время действия режима продолжает работать электронный стабилизатор, что лучшим образом сказывается на итоговом результате.

Напомним, что смартфон оснащен 6-дюймовым Full HD+-дисплеем, чипсетом Snapdragon 660, 4-6 ГБ оперативной и 32-128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором на 3010 мАч, двойной основной камерой на 20 и 12 Мп, а также фронтальной камерой на 20 Мп.