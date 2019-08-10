Xiaomi Mi A3 Pro с чипом Snapdragon 710

Xiaomi CC9 с номером модели M1904F3BG заметили в базе данных Евразийской экономической комиссии (EEC). Это значит, что компания собирается его выпустить на глобальном рынке. За пределами Китая смартфон, скорее всего, будет называться Xiaomi Mi A3 Pro.

Xiaomi Mi A3 Pro имеет такой же внешний вид, как у CC9e, но при этом у смартфона лучше характеристики: 6.39-дюймовый FHD+ AMOLED-дисплей и процессор Snapdragon 710. Также новинка имеет NFC-модуль для бесконтактных платежей Google Pay, тройную камеру с основным модулем на 48 Мп и аккумулятор на 4030 мАч с быстрой зарядкой и портом USB-C. Когда именно состоится презентация устройства, пока неизвестно.