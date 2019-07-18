Xiaomi Mi A3 чипом Snapdragon 665, тройной камерой и ценником в 250 евро

Компания Xiaomi официально представила свой новый смартфон в рамках программы Android One — Mi A3.

Новинка стала не полной копией Xiaomi CC9, а его младшей версии CC9e. Смартфон получил стеклянный корпус с несколькими расцветками, а также плоский AMOLED-дисплей на 6 дюймов с подэкранным сканером и разрешением HD+. Кстати, в прошлогоднем Mi A2 разрешение экрана было Full HD+.

За работу устройства отвечает новый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665. Согласно тестам, чип не сильно отличается по производительности от своего предшественника Snapdragon 660. Он построен по 11-нанометровому техпроцессу и имеет четыре ядра Kryo 260 (ARM Cortex-A73) и четыре Kryo 260 (Cortex- A53). Xiaomi Mi A3 поставляется в двух модификациях: 4/64 ГБ и 4/128 ГБ. Есть ещё слот для карт-памяти microSD до 512 ГБ. В новинке установлена батарея на 4030 мАч с быстрой зарядкой и портом USB-C, а также разъём для наушников, 32-мегапиксельная фронтальная камера и тройная основная на 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Первые модуль главный и два второстепенных: широкоугольный объектив и сенсор глубины.

Поставляться смартфон будет c чистой версией ОС Android 9 Pie. Производитель гарантирует 2 года обновлений системы и три года патчей безопасности. NFC-модуля в Mi A3 нет.

Продажи смартфона стартуют 24 июля с ценником в 250 евро за 4/64 ГБ и 280 евро за 4/128 ГБ.