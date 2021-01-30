Xiaomi Mi A3 обновили до Android 11

Компания Xiaomi начала распространение «безопасного» обновления до Android 11 для смартфона Xiaomi Mi A3. Предыдущие попытки китайского производителя обновить этот смартфон до самой актуальной версии ОС закончились неудачно – некоторые устройства в результате апдейта просто выходили из строя. В новом обновлении отсутствуют критические ошибки, а помимо всех нововведений оно содержит январский патч безопасности.

Напомним, что Xiaomi Mi A3 оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением HD+, подэкранным сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором Snapdragon 665,фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с датчиками разрешением 48 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором на 4030 мАч, слотом для карт памяти, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.