Xiaomi Mi A3 получит Android 11

Компания Xiaomi опубликовала перечень смартфонов, которые получат обновление до операционной системы Android 11. Одной из таких моделей станет Xiaomi Mi A3, который входит в программу Android One и оснащается чистой операционной системой Android. Сейчас компания проводит открытое бета-тестирование прошивки, а релиз финальный версии ожидается в ближайшее время. Что до Xiaomi Mi A1, Mi A2 и Mi A2 Lite, то они уже успели получить два обновления операционной системы и Android 11 для них не планируется.

Напомним, что Xiaomi Mi A3 оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением HD+, подэкранным сканером отпечатков пальцев, восьмиядерным процессором Snapdragon 665,фронтальной камерой на 32 Мп, тройной основной камерой с датчиками разрешением 48 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором на 4030 мАч, слотом для карт памяти, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.