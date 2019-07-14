Xiaomi Mi A3 выглядит очень интересно

Буквально недавно мы писали о том, что компания Xiaomi планирует выпустить доступный смартфон среднего класса с характеристиками почти как у флагмана. Теперь на просторах интернета появилась информация о том, что Xiaomi Mi A3 действительно получит процессор Qualcomm Snapdragon 665, который от топовой модели отличается только тактовой частотой и графическим ускорителем. Также смартфон оборудован тремя камерами на тыльной стороне, большим дисплеем и прочими мелкими бонусами. Пока что у нас нет точной цены устройства, но это явно представитель среднего класса, который сможет порадовать потенциального покупателя. Ждем официального релиза и будем смотреть на цену для отечественного рынка, это крайне важный момент.