Xiaomi Mi ART TV выглядит шикарно

Компания Xiaomi длительное время радует нас интересными решениями, которые не только выглядят стильно, но и стоят вполне демократичных денег. Например, в продажу поступит телевизор-картина Xiaomi Mi ART TV, который может похвастаться толщиной корпуса всего в 13,9 миллиметра. Это тоньше, чем ваш ноутбук и лишь немного толще смартфона. При этом диагональ дисплея данного телевизора составляет 65 дюймов и вы можете получать истинное наслаждение от происходящего на дисплее. Пока что это лучшее решение из всего, что можно посоветовать фанатам современных технологий и продвинутого дизайна. Правда, стоимость продукта пока что не называется, что довольно странно, ведь обычно китайский бренд сразу раскрывал все секреты и называть цену.