Xiaomi Mi CC 10 слили в сеть

Довольно долго на просторах интернета обсуждали смартфон Xiaomi Mi CC 10 и его возможный дизайн корпуса. Вскоре оказалось, что производитель уже готов к выпуску гаджета, так как производители аксессуаров уже получили чертежи и дизайн гаджета. Собственно, именно они и слили в интернет всю информацию о гаджете, предоставив возможность нам посмотреть на то, каким будет новый Xiaomi Mi CC 10. В целом, все изменения в дизайне оказались довольно ожидаемыми, так как тенденции на рынке уже давно сложились. На фронтальной стороне почти во всю панель расположен дисплей, он крайне большой и с тонкими рамками. Также на лицевой панели можно заметить камеру, которая буквально вырезана в дисплее. Достаточно крутое решение, как нам кажется.