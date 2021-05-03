Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition получил обновление MIUI 12.5 вместе с Android 11

Китайский производитель смартфонов Xiaomi выпустил стабильное обновление MIUI 12.5 для Mi CC9 Meitu Edition.

Обновление Mi CC9 Meitu Edition MIUI 12.5 в настоящее время находится на стадии стабильной бета-версии с номером сборки V12.5.1.0.RFECNXM. Обновление также содержит в себе последнею версию операционной системы Android 11.

Cборки MIUI, называемые "стабильной бета-версией", выпускаются только для нескольких избранных пользователей. Статус этих сборок изменяется на "Стабильный" и постепенно предоставляется всем пользователям, если первые пользователи не сталкиваются с какими-либо серьезными проблемами.