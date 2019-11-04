Xiaomi Mi CC9 Pro будет работать на Snapdragon 730G SoC

Xiaomi готовится к выпуску своего нового смартфона Mi CC9 Pro, который представит 5 ноября. Китайский производитель уже подтвердил некоторые из его спецификации, такие как в 108 МП камера и 5260 мАч аккумулятор с поддержкой 30W зарядки.

Компания также сообщила, что Mi CC9 Pro будет поставляться с Snapdragon 730G SoC, подтверждая предыдущие слухи. Это разочарует тех, кто ожидал, что телефон будет поставляться с флагманом Snapdragon 855+ SoC.

Ожидается, что новинка получит дисплей AMOLED диагональю 6,4 дюйма со встроенным сканером отпечатков пальцев, селфи-камеру на 32 Мп, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ памяти и MIUI 11 на базе Android 10.