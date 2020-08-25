Xiaomi Mi CC9 обновили до финальной стабильной MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12 на основе операционной системы Android 10 для смартфонов серии Xiaomi Mi CC9. Напомним, что прошивка MIUI 12, основанная на базе операционной системы Android 10, может похвастаться существенно переработанным пользовательским интерфейсом, новой анимацией, эффектными анимированными суперобоями, улучшенной глобальной темной темой, повышенной безопасностью пользовательских данных, а также измененными фирменными приложениями.

Напомним, что Xiaomi Mi CC9 Pro характеризуется пентакамерой, фронтальной камерой разрешением 32 Мп, 6,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1080:2340 пикселей, восьмиядерным процессором Snapdragon 730G, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятором емкостью 5260 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт.
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