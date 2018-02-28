Xiaomi Mi MIX 2S вновь слили в сеть

На MWC 2018 смартфон Xiaomi Mi MIX 2S не привезли, так что фанты и инсайдеры продолжают ломать голову над тем, как бы выглядела новинка. Вот в сети появились новые изображения продукта, на которых ничего не видно, но отчетливо виден экран продукта. На нем нет никаких выступов под камеру, а ведь на большинстве слитых данных говорилось о том, что продукт получит камеру в углу, которая немного съест диагонали. Помимо этого, если вытянуть яркость тёмных участков на фото, вы увидите очертания смартфона и они достаточно компактные, то есть, рамки практически нет. Это круто и сегодня почти все производители стремятся создать что-то подобное, но вот насколько смартфон будет удобен в использовании - никто даже не думает. Ложные срабатывания и прочие моменты будут преследовать пользователя на каждом шагу, я вас уверяю.