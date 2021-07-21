Xiaomi Mi MIX 4 получит очень быструю зарядку

Утечка из прошлого месяца впервые показала, что телефон будет поддерживать быструю зарядку 120 Вт и предоставлять потенциальному покупателю батарею емкостью 5000 мАч. Теперь мы знаем, что это правда. Устройство также будет поддерживать быструю беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, 27 Вт и 66 Вт. То есть, вы можете получить быструю зарядку даже в том случае, если банально будете использовать современное беспроводное решение.Ранее также сообщалось, что у Mi MIX 4 будет камера под дисплеем. Также ожидается, что он будет иметь впечатляющие камеры в основной системе на тыльной стороне, экран 1080p с высокой частотой обновления, процессор Snapdragon 888 Plus и операционную систему на прошивке MIUI 13 из коробки. Ожидаем полноценного анонса.