Xiaomi Mi MIX 4 получит очень быструю зарядку

Mi MIX 4 — один из самых ожидаемых флагманских смартфонов, которые Xiaomi планирует выпустить во второй половине текущего года. Это будет второй телефон Mi MIX, выпущенный в этом году, но в отличие от Mi MIX Fold, который является складным, он будет иметь стандартный дизайн моноблока. Стоит сказать, что данное устройство уже прошло сертификацию TENAA, однако его полные характеристики еще не опубликованы, так что говорить о производительности или полных возможностях смартфона пока что рано — для этого нужно посмотреть официальную презентацию и тогда можно будет говорить уверенно. Но теперь смартфон получил обязательную сертификацию Китая, и сертификат подтверждает, что Mi MIX 4 будет поддерживать быструю зарядку 120 Вт.

Утечка из прошлого месяца впервые показала, что телефон будет поддерживать быструю зарядку 120 Вт и предоставлять потенциальному покупателю батарею емкостью 5000 мАч. Теперь мы знаем, что это правда. Устройство также будет поддерживать быструю беспроводную зарядку мощностью 15 Вт, 27 Вт и 66 Вт. То есть, вы можете получить быструю зарядку даже в том случае, если банально будете использовать современное беспроводное решение.Ранее также сообщалось, что у Mi MIX 4 будет камера под дисплеем. Также ожидается, что он будет иметь впечатляющие камеры в основной системе на тыльной стороне, экран 1080p с высокой частотой обновления, процессор Snapdragon 888 Plus и операционную систему на прошивке MIUI 13 из коробки. Ожидаем полноценного анонса.
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