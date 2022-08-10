Xiaomi Mi MIX Fold 2 получит батарею на 4500 мАч

Сетевые инсайдеры поделились новыми подробностями о складном смартфоне Xiaomi Mix Fold 2, официальный релиз которого состоится уже завтра. Утверждается, что аппарат оснастят батареей ёмкостью 4500 мАч и поддержкой проводной зарядкой мощностью 67 Вт. Это весьма впечатляющие параметры, если учесть толщину Xiaomi Mix Fold 2 в разложенном состоянии – всего 5,4 мм. Эти данные вчера подтвердил руководитель компании Лу Вейбинг. Напомним, что первое поколение имело толщину 7,62 мм.

Xiaomi Mix Fold 2 также прочат топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, дисплей с кадровой частотой 120 Гц и тройную камеру, созданную в партнерстве с компанией Leica.