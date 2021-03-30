Xiaomi Mi MIX Fold замечен на промо-плакате

29 марта компания Xiaomi провела мероприятие по запуску в Китае, чтобы анонсировать телефоны серии Mi 11, такие как Mi 11 Pro , Mi 11 Ultra , Mi 11 Lite 5G , и некоторые другие продукты, такие как Xiaomi Mi Band 6, зарядные устройства, маршрутизаторы и другое оборудование.

Предполагается, что Xiaomi Mi MIX Fold станет первым складным смартфоном. Просочившийся снимок офлайн-промо-материала Mi MIX Fold появился в сети, который раскрывает его дизайн и основные характеристики. По слухам, Xiaomi Mi MIX Fold может похвастаться складным дизайном, 8,01-дюймовым складным экраном, который обеспечивает разрешение 2K и 1,1 миллиарда цветов. Под капотом устройства будет трудится процессор Qualcomm Snapdragon 888. Также новинка получит 108-мегапиксельную основную камеру с жидкостной линзой. Больше к сожалению информации о новинке нет.