Xiaomi Mi Max 3 официально анонсировали

Официально представлен новый смартфон Xiaomi Mi Max 3, который порадует потенциального покупателя громадным дисплеем с диагональю 6,9 дюйма. Этого предостаточно для того, чтобы затмить всех конкурентов на рынке — с таким экраном можно играть в игры или смотреть фильмы с максимальным удовольствием. Конечно же, производитель поставил сюда новый мощный процессор от компании Qualcomm, который позволит вам запускать контент любой сложности, плюс батарея здесь неплохая и самая современная версия операционной системы тоже имеется. Да и стоимость в 250 долларов выглядит максимально привлекательной на фоне потенциальных конкурентов с громадными ценниками. Будем ждать релиз в России — новинка очень интересная, на такое стоит обязательно обратить внимание. И снег можно откидать.