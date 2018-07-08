Xiaomi Mi Max 3 с мощной батареей и внушительным экраном

Компания Xiaomi выпустит смартфон в этом году в металлическом корпусе. Дисплей новинки имеет размер 6,9 дюйма. Электроника базируется на 8-ядерном мобильном чипсете (частота 1,8 ГГц). Набор памяти состоит из 4 ГБ «оперативки» и флэш-носителя на 64 ГБ. Кроме того, смартфон оснащен мощной батареей на 5400 мАч.Передняя сторона новинки больше напоминает недорогие смартфоны модельного ряда Redmi 6. Задняя сторона девайса изготовлена из металла, а ее дизайн сделан по образцу свежих продуктов вендора: Mi Mix 2S, Mi 6X, Redmi Note 5 Pro.Данная модель принадлежит к средней ценовой категории и имеет два несомненных достоинства: мощную батарею и внушительный экран. Китайский центр сертификации TENAA недавно выкладывал технические данные новинки. А сейчас пользователи Интернета могут ознакомиться с изображениями гаджета.О стоимости смартфона пока неизвестно.