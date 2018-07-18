Xiaomi Mi Max 3 сравнили с Xiaomi Mi Max 2 на фото

В сети появилась фотография, на которой прошлогодний фаблет Xiaomi Mi Max 2 сравнивают с Xiaomi Mi Max 3, официальный анонс которого состоится уже завтра. Несмотря на завтрашний анонс, китайский производитель уже рассекретил как характеристики, так и внешний вид устройства. Даже при беглом взгляде на фото становится понятно, что новинка далеко ушла от предшественника в плане дизайна.

Что до спецификаций, то здесь Xiaomi Mi Max 3 оснастили 6,9-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 18:9, чипсетом Qualcomm Snapdragon 636, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, сдвоенной камерой на 12 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, аккумулятором на 5500 мАч, а также системой искусственного интеллекта, улучшающей работу камеры и оптимизирующей энергопотребление.