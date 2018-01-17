Xiaomi Mi Max 3 уже обсуждают в сети

В этом году должен состоятся релиз нового смартфона Xiaomi Mi Max 3, который пока что компанией никак не анонсировался и данных из официальных источников пока что нет. За то слухов прилично - многие инсайдеры сообщают о том, что внутри смартфона установлен процессор от компании Qualcomm под названием Snapdragon 652. Это процессор среднего уровня, который работает на восьми вычислительных ядрах с тактовой частотой до 1,8 гигагерца в режиме нагрузки. Не могу сказать, что это прямо лучший мобильный процессор, но для гаджета среднего уровня его производительности хватит с запасом. Остается лишь ждать и надеяться, что новинка будет реально интересной и что производитель не станет повышать стоимость. Все же, мы любим этот бренд именно за невысокую стоимость продукции и качественную сборку.