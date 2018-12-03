Xiaomi Mi Max 4 и его функции

Компания Xiaomi выпустит смартфон с цельнометаллическим корпусом. Xiaomi Mi Max 4 приписывают чипсет Snapdragon 720, который еще не был анонсирован, фронталку на 12 Мп и аккумуляторную батарею на 6500 мАч с поддержкой беспроводной зарядки. Объемы ОЗУ и ПЗУ составят соответственно 6 Гб и 64 Гб.Фаблет получит стеклянный корпус. Сзади расположится тройная основная камера с разрешением 12 Мп + 12 Мп + 5 Мп. Спереди будет установлен FHD+ экран со встроенным биометрическим датчиком и диагональю 7”.Стоимость смартфона составит 17 долларов.