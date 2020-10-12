Xiaomi Mi Mix 2 получил стабильную MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной оболочки MIUI 12 для старого флагмана Mi Mix 2. К сожалению, прошивка 12.0.1.0.PDEMIXM основана на Android 9.0 Pie, а не на Android 10, как того, возможно, хотели владельцы смартфона. Впрочем, вышедший с предустановленной Android 7.1 Nougat аппарат уже получил два обновления согласно стратегии Xiaomi.

Напомним, что Xiaomi Mi Mix 2 оснащается керамическим корпусом с золоченой отделкой основной камеры, 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), 12-Мп основной камерой на сенсоре Sony IMX386, 5 Мп камерой для селфи, чипсетом Qualcomm Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти, сканером отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятором на 3400 мАч с поддержкой Qualcomm Quick Charge 3.0.