Xiaomi Mi Mix 2S получит версию на 8/256 ГБ памяти

Сетевые источники опубликовали фото, на котором, как утверждается, изображена упаковочная бирка смартфона Mi Mix 2S. На ней указан объем оперативной и встроенной памяти – 8 ГБ и 256 ГБ. Такая же версия была и у предшественника Xiaomi Mi Mix 2. А вот Mi Mix 2S станет только вторым смартфоном на топовом процессоре Snapdragon 845 со столь внушительным объемом системной памяти. Еще одним таким устройством является ASUS Zenfone 5z, который появится в продаже этим летом. Также китайскому флагману прочат 6,01-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей), двойную 12 Мп камеру с оптическим зумом, аккумулятор на 3400 мАч и предустановленную ОС Android 8.0 Oreo. Официальный анонс запланирован на 27 марта.