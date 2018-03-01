Xiaomi Mi Mix 2S засветился на первом фото

Несколько дней назад компания Xiaomi официально объявила о том, что флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 2S будет анонсирован 27 марта. Сегодня в сети появилось первое живое фото устройства, опубликованное китайскими источниками. Судя по изображению, аппарат получит встроенный под экран сканер отпечатков пальцев. Если присмотреться, в правом верхнем углу можно увидеть небольшой вырез, в котором должна разместиться фронтальная камера. Что до характеристик, то слухи прочат флагману топовый процессор Snapdragon 845, экран с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, аккумулятор на 3400 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 8.0 Oreo.