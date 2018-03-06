Xiaomi Mi Mix 2S засветился на живом фото

В сети появилась живая фотография, на которой, как утверждает источник, изображен готовящийся к выходу смартфон Xiaomi Mi Mix 2S. На снимке аппарат сравнивается с Xiaomi Mi Mix 2, а потому можно легко заметить главное изменение в дизайне – вертикально расположенную двойную камеру в верхнем углу. Что до характеристик, то смартфону прочат топовый процессор Snapdragon 845, экран с разрешением 2160:1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, аккумулятор на 3400 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 8.0 Oreo. Официальный анонса Xiaomi Mi Mix 2S должен состояться 27 марта 2018 года.