Xiaomi Mi Mix 3 получил стабильную версию MIUI 12

Оболочка MIUI 12, основанная на операционной системе Android 10, может похвастаться существенно переработанным пользовательским интерфейсом, новой анимацией, эффектными анимированными суперобоями, улучшенной глобальной темной темой, повышенной безопасностью пользовательских данных, а также измененными фирменными приложениями.
Компания Xiaomi выпустила стабильную версию прошивки MIUI 12 для флагманских в прошлом смартфонов Xiaomi Mi Mix 2S и Mi Mix 3. Пока обновление распространяется в Китае, но в ближайшие недели оно станет доступно для пользователей этим смартфонов из других стран. Вероятно, для обеих моделей это последнее крупное обновление и Android 11 они уже не получат.