Xiaomi Mi Mix 3 получит кнопку для запуска системы ИИ

Компания Xiaomi объявила о том, что флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3 получит аппаратную кнопку для запуска системы искусственного интеллекта. Речь идет о персональном помощнике Xiao Ai, который помогает отправлять сообщения, совершать звонки, искать информацию в сети, не прикасаясь к экрану. Также китайский производитель подтвердил, что презентация смартфона состоится в Запретном городе (Цзыцзинь-чэн) в Пекине, который является самым большим в мире дворцовым комплексом и самым большим музеем античной культуры в Китае. По предварительным данным, Xiaomi Mi Mix 3 получит топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 845, до 10 ГБ оперативной памяти и поддержку сетей пятого поколения. Официальный анонс запланирован на 25 октября.