Xiaomi Mi Mix 3 сможет снимать видео с частотой 960 к/с

Недавно в сети появились слухи о том, что грядущий топовый смартфон Xiaomi Mi Mix 3 сможет записывать видео с частотой 960 к/с. Сегодня китайский производитель подтвердил слухи, опубликовав соответствующее видео. Однако продолжительность подобных роликов, пока не уточняется. Также сегодня было объявлено о том, что Mi Mix 3 получит самую быструю беспроводную зарядку из всех смартфонов Xiaomi. Самый продвинутый в этом смысле аппарат Mi Mix 2S поддерживает зарядку Qi мощностью 7,5 Вт. Максимальная мощность стандарта Qi составляет 15 Вт. Напомним, что официальный анонс Xiaomi Mi Mix 3 ожидается 25 октября.