Xiaomi Mi Mix 3 вышел официально

Как и ожидалось, компания Xiaomi сегодня показала свой новый смартфон Mi Mix 3, который стал настоящим открытием для публики. Внутри установлен мощный процессор Qualcomm Snapdragon 845, плюс есть версия на 10 гигабайт оперативной памяти. С такой начинкой вы можете играть абсолютно во все игры и не переживать о проблемах с производительностью, не говоря уже о более простеньких задачах. Помимо этого, разработчики решили сделать дизайн корпуса более интересным и полностью отказались от дополнительных элементов на фронтальной панели. Теперь там только дисплей, а получить доступ к фронтальной камере можно при помощи сдвига тыльной панели вверх. Интересное решение, о котором уже некоторое время говорили в сети. Теперь появилась уверенность в том, что компания не боится играть с продвинутыми технологиями.