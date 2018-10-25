Xiaomi Mi Mix 3 засветился на фото накануне анонса

Через несколько часов должен состояться официальный анонс флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix 3, однако это не помешало профильному ресурсу Slashleaks опубликовать живые фото устройства. Судя по сравнению с предшественником, аппарат слегка располнел – виноват форм-фактор слайдера. На других фотографиях можно увидеть характеристики – 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, MIUI 10 на базе Android 9 – а также сканер отпечатков пальцев на задней панели. Судя по всему, на снимках запечатлена младшая версия смартфона.

Предыдущие слухи прочили флагману 6,4 дюймовый дисплей, который может сдвигаться вниз, основную камеру с модулями на 20 Мп и 16 Мп, двойную фронтальную камеру на 24 Мп, топовый чипсет Snapdragon 845, до 10 ГБ оперативной памяти, подэкранный сканер отпечатков пальцев, поддержку сетей пятого поколения и аккумулятор на 3850 мАч.