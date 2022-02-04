Xiaomi Mi Mix 4 12 ГБ + 512 ГБ доступен по беспрецедентной цене

В то время как Xiaomi готовится к выпуску смартфона Mix 5, компания снижает цену на смартфон Xiaomi Mi Mix 4. Смартфон изначально стоил 990 долларов за вариант с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Но благодаря скидке в 220 долларов в Китае, смартфон теперь стоит 770 долларов. Примечательно то что это дешевле, чем стартовая цена базового варианта Mi Mix 4.

Xiaomi Mi Mix 4 оснащен 6,67-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с 10-битной глубиной цвета. Смартфон имеет защиту Gorilla Glass Victus, а на экране установлена ​​камера под дисплеем. Смартфон оснащен 20-мегапиксельной камерой для селфи с датчиком изображения Superpixel 4-в-1. Он имеет тройную заднюю камеру 108MP + 8MP + 13MP. Смартфон питается от процессора Snapdragon 888+ и имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч. Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт и быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Телефон оснащен встроенным сканером отпечатков пальцев и загружается на ОС Android 11.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Mix 4
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