Xiaomi Mi Mix 4 получил комплектную зарядку

Компания Xiaomi опубликовала официальную распаковку смартфона Xiaomi Mi Mix 4, которая подтвердила наличие адаптера питания в комплекте поставки. Судя по всему, перед нами первый флагман Xiaomi этого года, получивший комплектный зарядник.

Напомним, что оцененный в 700 долларов Mi Mix 4 оснащается подэкранной селфи-камерой разрешением 20 Мп, топовым чипсетом Snapdragon 888 Plus, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, основной камерой с главным модулем на 108 Мп (датчик ISOCELL Bright HMX оптического формата 1/1,33 дюйма и оптической стабилизацией), перископным модулем на 8 Мп (5-кратный оптический зум) и 13-Мп сверхширокоугольным модулем, аудиосистемой Harman Kardon со стереодинамиками, аккумулятором на 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 120 Вт и беспроводной на 50 Вт.