Xiaomi Mi Mix 4 получил комплектную зарядку

Компания Xiaomi опубликовала официальную распаковку смартфона Xiaomi Mi Mix 4, которая подтвердила наличие адаптера питания в комплекте поставки. Судя по всему, перед нами первый флагман Xiaomi этого года, получивший комплектный зарядник.

Напомним, что оцененный в 700 долларов Mi Mix 4 оснащается подэкранной селфи-камерой разрешением 20 Мп, топовым чипсетом Snapdragon 888 Plus, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, основной камерой с главным модулем на 108 Мп (датчик ISOCELL Bright HMX оптического формата 1/1,33 дюйма и оптической стабилизацией), перископным модулем на 8 Мп (5-кратный оптический зум) и 13-Мп сверхширокоугольным модулем, аудиосистемой Harman Kardon со стереодинамиками, аккумулятором на 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 120 Вт и беспроводной на 50 Вт.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Mix 4
Samsung проведет событие Galaxy Unpacked...
Samsung проведет событие Galaxy UnpackedКомпания Samsung объявила дату проведения мероприятия Galaxy Unpacked 2021. На нем производитель планируе...
Смартфон Oppo A16 показали на рендерах...
Смартфон Oppo A16 показали на рендерахАвторитетный инсайдер @Evleaks поделился изображениями смартфона Oppo A16, который еще не был представлен...
Опубликованы примеры фото с камерофона H...
Опубликованы примеры фото с камерофона HВ сети появились фотографии, сделанные на флагманский смартфон Huawei P50 Pro. Ранее новинка была признан...
Глобальная версия Redmi Note 9 снова под...
Глобальная версия Redmi Note 9 снова подГлобальная версия Redmi Note 9 серьезно подешевела на AliExpress. Теперь версия с 3 ГБ оперативной и 64 Г...
Объявлена дата выхода камерофона Huawei ...
Объявлена дата выхода камерофона Huawei Компания Huawei официально объявила о том, что флагманские камерофоны серии P50 будут официально представ...
Apple намерена судиться с инсайдерами...
Apple намерена судиться с инсайдерамиВ последнее время Apple стала предметом нескольких утечек, некоторые из которых связаны с важной коммерче...
Huawei P50 Pro появится в продаже уже ск...
Huawei P50 Pro появится в продаже уже скВо время презентации Huawei P50 Pro было объявлено, что смартфоны появится в продаже только в сентябре, о...
Samsung Galaxy S21 5G Olympic Edition оц...
Samsung Galaxy S21 5G Olympic Edition оцКомпания Samsung начала принимать предзаказы на смартфон Galaxy S21 5G Olympic Edition, который является ...
Обзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 ГцОбзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 Гц
Обзор Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор Poco X3 Pro 6/128GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Обзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 ВтОбзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 Вт
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor