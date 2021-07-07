Xiaomi Mi Mix 4 получит экран с разрешением Full HD+

Сетевые источники поделились новой порцией подробностей о смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, выход которого должен состояться в августе этого года. Утверждается, что аппарат получит изогнутый по бокам дисплей с разрешением FullHD+, за производства которого будет отвечать компания Huaxing Optoelectronics. Под экраном устройства будет расположена фронтальная камера.

Смартфону также прочат топовую платформу Snapdragon 888 Plus+, два стереодинамика, поддержку NFC, защиту в соответствии со степенью IP68, две батареи по 2430 мАч, фирменную оболочку MIUI 13, поддержку проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной на 70 Вт.