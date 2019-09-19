Xiaomi Mi Mix Alpha с экраном-водопадом показался на рендере

Сетевые источники поделились первым официальным рендером смартфона Xiaomi Mi Mix Alpha, который будет представлен уже 24 сентября. Изображение подтверждает одну из особенностей грядущей новинки – экран-водопад, который помимо прочего сможет похвастаться частотой обновления 90 Гц. Также флагману прочат тыльную камеру с главным модулем на основе 108 Мп датчика изображения Samsung, выдвижную фронтальную камеру, топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus, модем 5G, до 12 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ флэш-памяти.