Xiaomi Mi Mix Alpha вновь готовят к релизу

Какое-то время назад журналисты уже говорили про то, что компания Xiaomi хочет сделать смартфон с дисплеем, который будет оборачивать устройство с двух сторон. Конечно, об этом пока что рано говорить, ведь компании явно еще не готовы к релизу подобных устройств, но мы можем быть уверены в том, что производитель делает шаги в этом направлении. К примеру, компания получает очередные патенты, которые позволяют создавать гаджет Xiaomi Mi Mix Alpha, хотя это и кодовое название, чтобы в будущем выпустить устройство в релиз. Осталось только дождаться того, как Xiaomi Mi Mix Alpha будет официально хотя бы анонсирован, а потом уже можно будет говорить о каких-либо характеристиках новинки, преимуществах или недостатках нового смартфона.

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