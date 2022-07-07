Xiaomi Mi Mix Fold 2 получит 8-дюймовый экран

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о втором поколении складного смартфона Xiaomi Mi Mix Fold, которое еще не было представлено официально. Устройству прочат гибкий 8-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K и кадровой частотой 120 Гц, внешний 6,5-дюймовый экран, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, фирменный чип для обработки изображений Surge C1, почти незаметную складку посередине дисплея, а также основную камеру, которая разрабатывается совместно с компанией Leica. Разрешение главного модуля составит 50 Мп. Напомним, что выпущенный в прошлом году оригинальный недавно подешевел почти вдвое – теперь версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти можно приобрести за 1100 долларов.

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