Xiaomi Mi Mix Fold прошла тест на изгиб

Xiaomi провела онлайн-трансляцию в прямом эфире для тестирования своего первого складного телефона Mi Mix Fold. В прямом эфире компания провела испытание устройства на выносливость, в ходе которого были проверены его возможности складывания, в ходе которых устройство было согнуто более 200000 раз.

Генерального директора компании Лей Цзюня в прямом эфире транслировался недельный тест складывания устройства. Mi Mix Fold выдержал длительное и непрерывное испытание на изгиб, в ходе которого он складывался более 200000 раз. Этот тест длился около 89 часов, при этом устройство складывалось каждые 1,6 секунды в течение всех 24 часов и 7 дней подряд.

Компания Xiaomi даже добавила, что этот 89-часовой тест эквивалентен 10 годам при нормальном использовании. Это означает, что среднестатистическому пользователю потребуются годы, чтобы достичь такого количества складок, которое Mi Mix Fold прошел всего за 7 дней.