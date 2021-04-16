Xiaomi Mi Mix Fold продается очень хорошо

Некоторое время назад, когда смартфон Xiaomi Mi Mix Fold только представили, многие пользователи говорили о том, что устройство слишком дорогое и за 1500 долларов никто складной смартфон китайского производителя брать не будет. Вот только на деле оказалось, что Xiaomi Mi Mix Fold действительно востребован среди покупателей, так как устройство всего за несколько минут ушло партией в 30 тысяч гаджетов. Это внушительное количество устройств, так как у некоторых конкурентов на продажу аналогичной партии уходили целые недели. Вероятно, все же китайский складной смартфон будет доступным и продаваться он будет очень даже хорошо на фоне более дорогих конкурентов. Более того, гаджет же еще не поступил в продажу на многих рынках.