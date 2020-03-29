Xiaomi Mi Note 10 Lite урезеная версия Note 10

Китайская компания Xiaomi объявила в марте месяце о том, что компания снимает с продаж смартфон Xiaomi Mi Note 10. А теперь в сети появились слухи что компания работает выпуском Lite версии смартфона.

Слух появился неспроста, неизвестный смартфон M2002F4LG появился в базе FCC. Скорее всего это новый смартфон Mi Note 10 Lite.

По слухам, смартфон получит 6.47 дюймовый дисплей с разрешением Full HD. За производительность смартфона будет отвечать игровой процессор Qualcomm Snapdragon 730G. За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 5260 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 30 Вт.

Основная камера получит пять модулей: 64 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Работать смартфон будет под управлением Android 10. Больше к сожалению информации пока что нет.