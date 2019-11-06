Xiaomi Mi Note 10 анонсировали Европе

2019-11-06, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Xiaomi Mi Note 10 ; [40]
Компания Xiaomi анонсировала в Китае CC9 Pro, а в Европе новинка вышла под названием Mi Note 10.

Смартфон ничем не отличается от китайской версий.

Смартфон получил такие же характеристики: 6.47-дюймовый OLED-дисплей с подэкранным сканером, 8-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 730G в паре 6 ГБ ОЗУ.

Mi Note 10 также имеет батарею на 5260 мАч с портом USB-C и быструю 30-ваттной зарядку.

Также смартфон получил NFC модуль для бесконтактных платежей. Главный сенсор смартфона Samsung ISOCELL Bright HMX на 108 Мп.

Xiaomi Mi Note 10 начнут продавать в Европе 15 ноября за 550 евро.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi Note 10
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