Xiaomi Mi Note 4 получит выдвижную камеру

На просторах интернета появилась информация о новом смартфоне Xiaomi Mi Note 4, который вроде как вскоре будет анонсирован. Если верить инсайдерам, данный продукт получит весьма интересную фишку, которая уже некоторое время считается фирменной для Vivo. Да, вы все правильно поняли — речь идет о выдвижной камере, которая будет спрятана в корпус и позволит не отнимать пространство для фронтальной камеры на лицевой панели смартфона. То есть, дисплей будет полноценным, большим и займет почти всею фронтальную сторону. Думаю, для многих пользователей это будет большое и важное преимущество, так как вырез в дисплее многих бесит и не дает наслаждаться фильмами в полноценном виде. Надеемся, что новый гаджет не подведет ожидания.