Xiaomi Mi Note 4 приписывают ценник в 360 долларов

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне среднего уровня Xiaomi Mi Note 4, который еще не был представлен официально. Устройству прочат обновленный дизайн, дисплей с узкими рамками, мощный восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти в младшей версии и 8/128 ГБ памяти – в старшей, сдвоенную основную камеру с датчиками разрешением 20 Мп и оптической стабилизацией изображения, 12 Мп фронтальную камеру и модуль NFC для бесконтактных платежей. Утверждается, что цена Xiaomi Mi Note 4 составит 360 долларов за младшую версию.