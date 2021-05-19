Xiaomi Mi Pad 5 получит 120-Гц дисплей

Сетевые источники поделились подробностями о планшетах линейки Xiaomi Mi Pad 5, в которую войдут три модели на процессорах Qualcomm Snapdragon 870, Snapdragon 860 и Snapdragon 7-й серии. Стандартной модели прочат 11-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560:1600 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой обновления сенсорного слоя 240 Гц и поддержкой стилуса с распознаванием 4096 степеней нажатия, предустановленной фирменной надстройкой MIUI for Pad с многоэкранной совместной работой на нескольких устройствах, режимом ПК и прочими функциями. Официальный анонс Xiaomi Mi Pad 5 должен состояться грядущим летом.

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