Xiaomi Mi Play поступил в продажу

За последнее время компания Xiaomi показала просто тьму интересных смартфонов, которые не только стоят своих денег, но и позволяют вам за вполне разумные деньги получить крутой продукт. Например, недавно в продажу поступил смартфон Xiaomi Mi Play, который не только выглядит достаточно привлекательно, но и является самым доступным устройством компании с двумя основными камерами. То есть, если вы хотите очень крутой смартфон за разумные деньги, и вы не тянетесь за флагманами, то этот продукт вам точно понравится по всем параметрам. Особенно новинку стоит посоветовать молодому поколению, так как цвет тыльной стороны очень крутой и сразу привлекает внимание. Это вам не стандартные черно-белые смартфоны, к которым мы привыкли.