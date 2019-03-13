Xiaomi Mi Sports Basic и его функции

Встроенный аккумулятор емкостью 120 мАч обеспечивает до 9 часов воспроизведения музыки на средней громкости. Подключение к смартфону осуществляется по Bluetooth 4.1 с радиусом приема сигнала до 10 метров. В комплект поставки Mi Sports Basic входит пять пар силиконовых амбушюр разных размеров.Наушники соединены кабелем с ПДУ и встроенным микрофоном для разговора по телефону. С помощью кнопок можно управлять воспроизведением музыки, переключать треки, регулировать громкость и отвечать на входящие звонки. Эта модель предназначена для занятий спортом, поэтому оснащена дополнительным креплений для надежной посадки в ухе.Стоимость смартфона составит 21 долларов.