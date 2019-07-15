Xiaomi Mi Superbass Wireless Headphones беспроводные наушники с Bluetooth 5.0

Компания Xiaomi анонсировала беспроводные наушники Mi Superbass Wireless Headphones.

Новинка получила несколько расцветок корпуса, 40-миллиметровый динамический драйвер, Bluetooth 5.0 и звук с упором на низкие частоты. За автономность наушников отвечает аккумулятор на 400 мАч. По словам производителя, он проработает до 20 часов. Полная зарядка происходит за 2 часа через встроенные порт microUSB. Также на корпусе устройства есть кнопки регулировки громкости, кнопка питания и вход AUX. Наушники ещё получили поддержку голосового ассистента.

Xiaomi Mi Superbass Wireless Headphones уже поступили в продажу, но пока только в Индии. Цена вопроса — 26 долларов США.