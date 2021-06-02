Xiaomi Mi TV 4A 40 Horizon Edition оценен в $330 Компания Xiaomi объявила цену на телевизор Mi TV 4A Horizon Edition, предварительная информация о котором появилась несколько дней назад. Новинку оснастили 40-дюймовой панелью с разрешением Full HD, кадровой частотой 60 Гц, углами обзора 178°, временем отклика 9,5 мс, четырёхъядерным процессором Amlogic с графикой Mali-450 MP3, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android TV Pie с оболочкой PatchWall, поддержкой Chromecast, Google Play Store и Google Assistant, двумя динамиками по 10 Вт, поддержкой DTS-HD, однополосным Wi-Fi, адаптером Bluetooth 4.2, тремя интерфейсами HDMI, двумя портами USB 2.0, оптическим выходом, 3,5-мм разъемом и Ethernet. Телевизор появится в продаже в Индии уже завтра по цене в 330 долларов. Компания Xiaomi объявила цену на телевизор Mi TV 4A Horizon Edition, предварительная информация о котором появилась несколько дней назад. Новинку оснастили 40-дюймовой панелью с разрешением Full HD, кадровой частотой 60 Гц, углами обзора 178°, временем отклика 9,5 мс, четырёхъядерным процессором Amlogic с графикой Mali-450 MP3, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android TV Pie с оболочкой PatchWall, поддержкой Chromecast, Google Play Store и Google Assistant, двумя динамиками по 10 Вт, поддержкой DTS-HD, однополосным Wi-Fi, адаптером Bluetooth 4.2, тремя интерфейсами HDMI, двумя портами USB 2.0, оптическим выходом, 3,5-мм разъемом и Ethernet. Телевизор появится в продаже в Индии уже завтра по цене в 330 долларов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: 2021-06-02 . Продукт - Xiaomi Mi TV 4A 40 Horizon Edition ;

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