Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition стоит 500 долларов

Официально представлен совершенно новый телевизор Xiaomi Mi TV 4X 2020 Edition, который порадует потенциального покупателя буквально всем. Начнем с того, что у данного телевизора диагональ достигает 55 дюймов при разрешении 3840 на 2560 точек, то есть это полноценное 4К разрешение на громадной диагонали. Добавляем сюда хорошую матрицу с поддержкой HDR 10, производительный процессор и другие бонусы, которые приносят море положительных эмоций от использования гаджета. Получаем очень крутое решение, которе за свои деньги является лучшим на рынке. За данную модель производитель просит всего 500 долларов, что крайне недорого на самом деле, ведь конкуренты с аналогичной диагональю стоят заметно дороже, буквально в разы.