Xiaomi Mi TV Stick слили в сеть

Некоторое время назад в сети активно обсуждали тот факт, что компания Xiaomi очень хочет выпустить свою собственную телевизионную приставку, которая будет очень доступной, при этом выдавать картинку в разрешении 1080р. На текущий момент есть информация про приставку Xiaomi Mi TV Stick, которая будет выполнена в формате стика, то есть флешки, которая подключается к HDMI. Устройство будет крайне легким и компактным, плюс вы сможете подключить дополнительную периферию, а сам стик будет незаметно подключен к телевизору. Отличное решение на самом деле, которое отлично справится со всеми задачами и при этом будет крайне доступным в плане стоимости. Ожидаем официального анонса и тогда можно будет говорить о бонусах новинки.

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